AKP'li vekil: Ekonomik zorluğun sebebi biz değiliz

AKP MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Kanal Fırat'a yaptığı ziyarette ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bulut, “Tarihinde ilk defa bir yıl içerisinde asgari ücrete bu kadar yüklü zam gelmişti. Bunun temel sebebi hakikaten insan merkezli çalıştığımızdan dolayıdır” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Bulut, “Ekonomik bir zorluk yaşanıyor ama biz hep şöyle ifade ediyoruz diyoruz ki her ne kadar sebebi biz olmasak da çözümünden kendimizi mesul tuttuğumuz bir dönem. Biz çözümünden de kendimizi sorumlu tutuyoruz o yüzden devletimiz de vatandaşımızı mağdur etmeme adına elinden gelen her şeyi yapıyor" ifadelerini kullandı.