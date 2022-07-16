Saraçhane dolmadı, İmamoğlu şaşırdı: Kalabalık önümüze kadar gelir sandım

15 Temmuz için Saraçhane Parkı'nda düzenlenen anma etkinliğine ayrılan alanın dolmaması İmamoğlu'nu şaşırttı.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye binasının yan tarafında bulunan Saraçhane Parkı'nda dün 15 Temmuz için bir anma etkinliği düzenlenmişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Saat 17.00 sıralarında İBB binasına gelerek alınan önlemleri kontrol eden İmamoğlu, “Anladığım kadarıyla parkın içinde insanlar var, sokağa taşmadı. ‘Millet burayı bilmez’ diyeceğim ama gelmişler, iyi. En azından vatandaşımızı ağırlamış olduk, Büyükşehir Belediyesi’nin bahçesinde. Ben, ‘Saraçhane’ deyince önümüze kadar kalabalık gelir sandım. Biz, bekleyelim söz verdiğimiz gibi. Cumhurbaşkanımızı ağırlamaktan gurur duyarız” dedi. 

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