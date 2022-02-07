AKP'li vekil: Cumhur İttifakı genişleyecek

AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu “Cumhur İttifakı da genişleyecek. Genişlemesi için de bir çalışma var” dedi.

Konya merkezli yayın BBN Türk TV'de katıldığı programda konuşan Gündoğdu, Cumhur İttifakı'nın genişleyeceği iddialarına yönelik soruya "Bir şey hayata geçmeden bunun bilgisini bizim vermemiz doğru olmaz ama Cumhur İttifakı da genişleyecek. Genişlemesi için de bir çalışma var. Bu çalışmalar da önümüzdeki günlerde ortaya yavaş yavaş çıkar" diye yanıt verdi.

Gündoğdu "Ama en önemli ittifakı biz milletle oluşturmalıyız. Yeni katılımdan ziyade ben milletle olan bağımızın daha da güçlendirmemiz gerektiğine düşünüyorum. Dilimizi daha güzel bir dil haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. İttifakta başka siyasi partiler Cumhur İttifakı ile birlikte hareket edebilir. Ama ondan ziyade ben 84 milyon insanımızı kucaklayacak bir dille hareket etmemiz gerektiğini düşünenlerdenim" diye konuştu.

'Kamuda mülakatlardan biz de yorulduk'

Kamuda işe alımlarda mülakatlara ilişkin ise Gündoğdu "Kamuda mülakatlardan biz de yorulduk. Mülakatlardan biraz daha arınmamız lazım. Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği sistemi getirmemiz lazım. Gençlerimizin en çok sitem ettiği konulardan birisi bu. Bunları düzelterek vatandaşı kucaklamamız açısından biraz daha alan açılması lazım. Bunu da aşmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.