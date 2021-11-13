AKP'li vekil: Biz lider ülkeyiz, dolarla terbiye edemeyeceksiniz

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde düzenlenen "Meşveret Erzincan" toplantısında konuşan AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, dolardaki yükselişe ilişkin açıklamada bulundu.



Ekonomiyle ilgili sıkıntıları bildiklerini bu doğrultuda da çalıştıklarını öne süren Karaman, “Biz lider ülkeyiz. Ve bu topraklarda, çevresindeki her şeye karışırız. Hiçbiriniz engelleyemezsiniz. Doları yükseltebilirsiniz, ekonomiyle ilgili sıkıntılar çıkarabilirsiniz. Biz bayrağımıza, ülkemize hiç kimseye, hiçbir şekilde karıştırmayız. Siz bizi ekonomiyle, dolarla terbiye edemeyeceksiniz" dedi. (İHA)