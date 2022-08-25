AKP'li ve MHP'li vekillerin Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi

AKP'li 6 milletvekilin Demokrat Parti'ye (DP) geçmek için görüşmeler yürüttüğü iddia edilmişti. Gazeteci Canan Kaya görüştüğü DP'li kaynakların görüşmeleri doğruladığını söyledi.

Canan Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'li milletvekillerinin doğrudan olmasa da DP'ye yakın kişiler aracılığıyla partiye geçiş görüşmeleri talebini ilettiğini aktardı. Paylaşımında iddia edildiği üzere sadece 6 milletvekilini DP'ye geçmeyi planlamadığını, ayrıca MHP'li vekillerin de DP'ye geçmek için görüşme talebinde bulunduğunu belirtti.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın bu vekillerin partiye katılmalarını olumlu karşılamadığı da konuşuluyor. Uysal'ın kriterinin "AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" ifade edildi.