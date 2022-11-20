AKP'li ve MHP'li başkanların yeğenleri tutuklandı: 21 kilo uyuşturucu madde ile yakalandılar

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdıkları şüphesiyle önceki gün akşam saatlerinde kent merkezinde iki aracı takibe aldı. Ekipler tarafından durdurulan araçlarda narkotik köpekleri ile yapılan aramada 17 kilo 400 gram skunk ile 4 kilo 313 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sözcü'den Orhan Bozkurt'un haberine göre; araçlarda bulunan şüpheliler Serdar Demir, Mücahit Altun, Diyar Bingöl ile Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen H.M ve M.A’yı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen Serdar Demir, Mücahit Altun ve Diyar Bingöl çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, Afganistan uyruklu H.M ile M.A. ise Savcılıkca serbest bırakıldı.

AKP'li ve MHP'li başkanların yeğenleri oldukları öğrenildi

Tutuklu şüphelilerden Diyar Bingöl’nün AKP Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl ile AKP Karlıova İlçe Başkanı İlyas Bingöl’ün yeğeni olduğu öğrenildi. Diğer şüpheli Serdar Demir’in ise Karlıova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda memur olarak çalıştığı aynı zamanda da MHP Karlıova İlçe Başkanı Şevket Demir’in yeğeni olduğu anlaşıldı.