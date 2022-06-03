AKP'li üst düzey yetkili: Temenni ederim ki 'sürtük' ifadesini irticalen söylemiş olsun

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, üst düzey AKP'li bir yetkili ile görüşmesini aktardı. Saymaz, AKP'li yetkilinin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi eylemcilerine yönelik "sürtük" ifadesini kullanmasına ilişkin olarak, "Temenni ederim ki irticalen söylemiş olsun, aklına gelmiş olsun" dediğini aktardı.

Saymaz, Halk TV'de Konuşmasak Olmaz programında Erdoğan'ın geçtiğimiz günkü grup toplantısında Gezi direnişine katılanlara ilişkin kullandığı "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadesini AKP'li üst düzey bir yetkiliye sorduğunu açıkladı. Saymaz görüşmeyi şöyle aktardı:

"Bugün yayına gelmeden önce AK Partili üst düzey bir yetkiliyi aradım. Ona şunu sordum; ‘sürtük’ ifadesi Cumhurbaşkanının konuşma metninde var mıydı? Yoksa bunu irticalen mi söyledi? Bence irticalen söyledi. Promptere bakmıyor. Bütün ökesiyle önce çürük diyor sonra sürtük diye devam ediyor. Bunu sordum. Hangisi doğrudur? Dedi ki; 'Temenni ederim ki irticalen söylemiş olsun, aklına gelmiş olsun. Tahminimce çürük sökük gibi bir ikileme kullanırken herhalde ağzından bu çıkmış olabilir.' Yani öyle bir metnin hazırlanmış olduğundan da hicap duyuyor AK Partililer. En azından görüştüğüm üst düzey yetkili onun daha önce hazırlanmış bir metinden olmasından bile rahatsızlık duyuyor. Bu bir küfür. Geçiştirilebilecek bir şey değil. Cumhurbaşkanının kullandığı bu sözden kendi partisinin yöneticileri bile utanıyor."