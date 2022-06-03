AKP'li üst düzey yetkili: Temenni ederim ki 'sürtük' ifadesini irticalen söylemiş olsun

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, üst düzey AKP'li bir yetkili ile görüşmesini aktardı. Saymaz, AKP'li yetkilinin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi eylemcilerine yönelik "sürtük" ifadesini kullanmasına ilişkin olarak, "Temenni ederim ki irticalen söylemiş olsun, aklına gelmiş olsun" dediğini aktardı.
Saymaz, Halk TV'de Konuşmasak Olmaz programında Erdoğan'ın geçtiğimiz günkü grup toplantısında Gezi direnişine katılanlara ilişkin kullandığı "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadesini AKP'li üst düzey bir yetkiliye sorduğunu açıkladı. Saymaz görüşmeyi şöyle aktardı: