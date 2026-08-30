AKP'li Türkeş'ten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'un AİHM açıklamasına tepki: 'Deli saçması'

AKP Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı Yıldırım Tuğrul Türkeş, Osman Kavala kararı üzerinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini (AİHS) hedef alan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’a yanıt verdi.

Türkeş, Türkiye'nin AİHS sisteminden ayrılma tartışmalarını “akıl tutulması” ve “Kafkayen bir absürtlük” olarak nitelendirdi.

AİHM, Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Osman Kavala’nın ikinci başvurusunda Türkiye’yi altı farklı maddeden ihlalle mahkum ederek 70 bin avro manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

Bu gelişmenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, karara tepki göstererek Türkiye’nin AİHS üyeliğini ve AİHM’e bireysel başvuru hakkını gözden geçirmek zorunda bırakıldığını savunarak, AİHM kararlarını "siyasi projeler" olarak tanımlamış, bu durumun devam etmesi halinde AİHM sisteminin çökeceğini ileri sürmüştü

'Sözleşmeden çekilmek devlet menfaatine aykırı'

Uçum’un ifadelerine yazılı bir açıklamayla yanıt veren Yıldırım Tuğrul Türkeş, Türkiye’nin bireysel başvuru hakkını ve AİHM'in zorunlu yargı yetkisini tanıdığını belirterek, bu kazanımların göz ardı edilmesini eleştirdi.

Türkeş, meseleyi sadece Kavala şahsıyla sınırlamanın yanlış olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Salt 'Kavala' özelinde değil, topyekûn Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının isteği ve menfaati buradadır. Kavala figürü yalnızca meselenin en 'görünür' yüzüdür. Yapay zekâyla basit bir diyalog bile ülkemizin AİHS'ye taraf olmaktan vazgeçmesi senaryosunun ne denli 'deli saçması' olacağının anlaşılması için yeterliyken, bunu üst düzey sorumluluk sahiplerinin açıktan dillendirmeye cesaret etmeleri ancak Kafkayen absürtlükle izah edilebilir. Evrensel hukuk ilkeleri ve adalet bugün ve yarın için herkese, hepimize lazım."

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