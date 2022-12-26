AKP'li Turan'dan Reuters'a: Adam Türkiye'nin ekonomisini kötülemek için saçmalayabiliyor

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Reuters haber ajansının Türkiye ofisi için verdiği iş ilanına tepki göstererek, "Adam Türkiye'nin ekonomisini kötülemek için, Türkiye'nin yatırımlarının önüne geçmek için özel haber yapacak muhabir arayacak kadar saçmalayabiliyor. O yüzden diyorum, içeride kavga edelim. Ama dışarıdaki kötülüklere karşı 85 milyon omuz omuza dik durmamız lazım" dedi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde katıldığı "Arıcılık Sertifika ve Kovan Dağıtım Töreni"nde konuşan Turan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Bunlar yanlış işler'

Reuters'ın verdiği iş ilanında "Erdoğan aleyhine çalışacak gazeteci" arandığını iddia eden Turan "Gazeteci ararsınız ama 'Erdoğan aleyhtarı gazeteci' derseniz bunun adı gazetecilik değil provokasyondur. Bu yanlıştır. Basın ahlakı bu değil. Siyasi etik bu değil. Meslek adabı bu değil. Bunlar yanlış işler. O yüzden diyoruz ki iş ilanı verirken ki ayarı aslında Türkiye aleyhtarlığı demek. Erdoğan bir siyasi figür ama temsil ettiği anlam Türkiye demek. Adam Türkiye'nin ekonomisini kötülemek için, Türkiye'nin yatırımlarının önüne geçmek için özel haber yapacak muhabir arayacak kadar saçmalayabiliyor. O yüzden diyorum, içeride kavga edelim. Ama dışarıdaki kötülüklere karşı 85 milyon omuz omuza dik durmamız lazım" ifadelerini kullandı.

'Biz de size 'kendinize gelin' deriz'

Turan, şunları söyledi:

"Eğer basın ahlakına yanlışlık yaparsanız biz de size 'kendinize gelin' deriz. Yapılan iş her ne kadar basın ahlakı açısından provokasyon olsa da şaşırmadığımızı söylemek istiyorum. Siz Akdeniz'e bir büyük bir donanma indirirseniz, Libya'daki tüm oyunları bozarsanız, Suriye'de PKK, PYD terör örgütüne izin vermezseniz, Karabağ'da işgale son verirseniz, siz 15 Temmuz'da FETÖ'yü yerle bir ederseniz Reuters ve uzantıları gelirler Erdoğan aleyhine kampanya başlatmaya çalışırlar. Bir daha söylüyorum; 85 milyon dik duracağız, siyasi parti, polemik, kavga hepsi kıymetli ama yurt dışındaki konularda beraber olmak durumundayız."