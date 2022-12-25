TRT World'den Reuters'a misilleme

İngiltere başkenti Londra’da muhabir aradığına dair bir iş ilanı veren TRT World, İngiliz haber ajansı Reuters’ın Türkiye ofisi için verdiği ilana göndermeler yaptı.

TRT World'un muhabir ilanında, İngiltere’deki siyasi istikrarsızlığa, ekonomik sorunlara ve bu ülkenin 21. yüzyılda hala Kraliyet ile yönetilmesine değinildi.

İlanda, “Art arda gelen Britanya hükümetlerinin COVID-19 salgını, Brexit, küresel ekonomik kriz gibi büyük meydan okumalara yanıt vermekte başarısız olması İngiliz siyasetini bir karmaşa içine soktu. Kısa süreli İngiliz hükümetleri ülkenin geleceğini belirsizlik içinde bırakıyor ve İngiltere’yi Avrupa’dan uzaklaştırıyor. Kraliçe Elizabeth’in ölümüyle birlikte, Orta Çağ’dan kalma bir yönetim biçimi olarak Kraliyet’in modern çağda varlığı tartışmaları hız kazandı. Bu konularda kapsamlı haberler yapabilecek, kalemi kuvvetli muhabirlere ihtiyacımız var” denildi.

Reuters'ın ilanı

Reuters, ilanında Türkiye ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin değerlendirmelere yer verirken, 'Türk Lirası’nın darbeler aldığını ve bu konuda derinlemesine kurumsal hikayeler yazabilecek bir editöre ihtiyacı olduklarını' kaydetmişti.