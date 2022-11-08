AKP'li Turan'dan 'başörtüsü' teklifi açıklaması: 'Bu hafta metnimiz son haline gelir'

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, AKP’nin başörtüsü ile ilgili Anayasa’da değişiklik öngören teklifinin gelecek hafta tamamlanmasını beklediklerini açıklayarak, “Diğer partilere gittik, kanaatlerini aldık. O kanaatleri bu hafta Cumhurbaşkanımıza sunduk. Bu görüşmelerin sonucunda diğer partilerin yaklaşımıyla beraber o metinler revize olacak. Bu hafta muhtemelen bizim metnimiz son haline gelir. Önümüzdeki haftalarda da Meclis’e sunarız” dedi.

Turan, gazetecilerin; anayasa değişikliği teklifi, AKP ile HDP’nin görüşmesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden yargılama ile ilgili sorularını yanıtladı.

'Önümüzdeki haftalarda Meclis'e sunarız'

Turan, başörtüsü ile ilgili Anayasa’da değişiklik öngören teklif ile ilgili olarak şöyle konuştu:

"Önümüzde iki yol vardı. Bir tanesi CHP’nin yaptığı gibi alır, basın üzerinden partilere verir. AK Parti’nin kimliği buna uygun değil. Çalışmalarımızda istişare yapmayı kıymetli buluyoruz. CHP’nin vermiş olduğu teklifin teknik olarak büyük yanlışları var. Hatta bilmeden yapılmış olduğunu düşünüyorum. Başörtüsünü yasaklamaya kapı açan tarafları var.

Diğer partilere gittiğimizde bilerek kanun metni götürmedik. Metnimiz var bizim. Alternatifi var. Çalışıyoruz komisyonlarda. Ama elimizde bir metin var, alın bunlara evet deyin demeyi AK Parti geleneğine yakışmadığı kanaatindeyiz. Diğer partilere gittik, kanaatlerini aldık. O kanaatleri bu hafta Cumhurbaşkanımıza sunduk. Bu görüşmelerin sonucunda diğer partilerin yaklaşımıyla beraber o metinler revize olacak.

Bu hafta muhtemelen bizim metnimiz son haline gelir. Önümüzdeki haftalarda da Meclis’e sunarız."

'HDP’ye aynı yerden bakıyor, aynı şeyi düşünüyoruz'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyetinin 'başörtüsüne' yönelik Anayasa değişikliğini içeren teklif için HDP'yi ziyaret etmesi hakkında konuşan Turan, şu ifadeleri kullandı:

"HDP’ye baktığımız yer zerre değişmiş değil. HDP’ye toplumun çok büyük bir kredi verdiğini, ama onların krediyi heba ettiğini, saz çalma görüntüsü verirken, tetik çekmeye kadar gelen bir süreç işlediğini de görmüş olduk. HDP’ye aynı yerden bakıyor, aynı şeyi düşünüyoruz. Biz isterdik ki HDP keşke bu demokratik krediyi kullanabilseydi de silahların susturucusu olmak yerine silahların susturulmasını öngören bir sürecin öncüsü olsaydı. HDP’ye bakış açımız değişmiş değil fakat hayatın da bir gerçeği var. Her salı günü tüm partiler birbiriyle görüşürler Meclis’in gündemini. Biz daha önce de önemli konuları tüm partilerle görüştük. Meclis Başkanvekili HDP’li olunca tüm partilerin mensupları ‘Başkanım bana izin ver’ demiyor mu? Adam oradaysa bu hayatın olağan akışı demektir. Meclis’te görüşmek, Meclis’te olan çalışma takvimini işletmek başka bir şeydir. Siyasi tercih olarak dışarıda toplantı yapmak, görüşmek, geleceği konuşmak, ittifak yapmak başka bir şeydir.

Ayrıca AK Parti tüzel kişiliğini kimlerin temsil ettiğini hepimiz biliyoruz. AK Parti’nin sözcülerinin de kim olduğunu biliyoruz. Tabii ki devasa bir yapı içerisinde farklı fikirlerimiz olur. Buna saygı duyar ve keyif alırız."

'Kılıçdaroğlu, Erdoğan kazansın diye mesai harcıyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yurt dışı temaslarına da değinen Turan, "ABD gezisi tam bir fiyaskodur. İngiltere gezisi bir Amberin Zaman ile görüşmek için, yetmedi Ali Mahir Başarır ile görüşmüş Londra’da. Ali Mahir ile Amberin Zaman ile görüşmek için gidilir mi ya? Toplum dalga geçiyor, sitem ediyor. Bence Kılıçdaroğlu Erdoğan kazansın diye büyük bir mesai harcıyor. Teşekkür borcumuz var Sayın Kılıçdaroğlu’na. ABD, İngiltere gezisi, başörtüsü çıkışı, uyuşturucu iddiaları. Bunlar Türkiye’nin kabul etmediği gündemler" dedi.