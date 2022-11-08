soL TV'de yayımlanan Gündem programında bugün, Gökhan Kazbek ve Fatih Yaşlı AKP iktidarının HDP’yi terörizmle özdeşleştirirken aynı zamanda görüşmesinin bir çelişki olup olmadığını konuşacak.
Gündem saat 19.00'da soL TV'de canlı yayında:
Neval Oğan Balkız*
Haber Merkezi
Gündem | AKP'nin terörizmle özdeşleştirdiği HDP ile görüşmesi çelişki mi?
soL TV'de yayımlanan Gündem programı yayında.
Haber Merkezi
soL TV'de yayımlanan Gündem programında bugün, Gökhan Kazbek ve Fatih Yaşlı AKP iktidarının HDP’yi terörizmle özdeşleştirirken aynı zamanda görüşmesinin bir çelişki olup olmadığını konuşacak.
Gündem saat 19.00'da soL TV'de canlı yayında: