AKP'li Turan: Millet İttifakı kazansa bile parlamenter sisteme dönülemez

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in grup toplantılarındaki açıklamalarına ve Millet İttifakı’nın parlamanter sisteme dönüş çalışmalarına yanıt verdi.

Millet İttifakı'nın "parlamenter sisteme geri dönme" vaadine ilişkin konuşan Turan şöyle dedi:

"Millet İttifakı kazansa bile, parlamenter sisteme geri dönmenin artık imkanı kalmamıştır. İnsanlar, tüm dünya milletleri, tüm ülkeler, demokratik gelişim içinde değerlendirildiğinde, aldığı bir hakkı geri verme örneği yok. Örneğin tek partili sistemden çok partili sisteme geçtiğimizde, öyle bir çalışma yapalım ki tekrar çok partiliden tek partili sisteme geçelim, imkanı olmadığı gibi; parlamenter sistemden de halkın direkt oy verme anlamına gelen başkanlık sisteminden geri dönüp eski sisteme geçme imkanı, ihtimali, dünyada olmayan bir örnek."

'400 vekil alacak, böyle bir ihtimal var mı?'

Millet İttifakı'nın kazanması halinde de, aynı gün parlamenter sisteme geçileceği algısının yanlış olduğunu belirten Turan, "Bir defa, 600 vekilin içinde 400 vekil olursa değişiklik, halka sunulmadan Meclis’teki çoğunlukla karşılanabilir. Düşünebiliyor musunuz? AK Parti yok olacak, MHP yok olacak da Millet İttifakının paydaşları 400 vekil alacak. Böyle bir anket teori ihtimal var mı? Kimseyi kandırmayın seçimleri kazansanız bile geri dönmenin imkanı olmayan sistem değişikliğini gündem kısıtlığı olarak değerlendiriyoruz. Artık bunları aşmak zorundayız diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.