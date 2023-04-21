AKP’li Turan, Kılıçdaroğlu'nun Alevi videosuna ilişkin konuştu: 'Erdoğan Türkiye'sinde diyebildi'

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yayımladığı Alevi videosuna ilişkin “Dün çıktı Sayın Kılıçdaroğlu bir video yayınladı; 'Ben Alevi'yim' dedi. Kılıçdaroğlu 74 yaşında ilk defa 'Alevi'yim' diyebildi. Bunu Erdoğan Türkiye'sinde diyebildi” dedi.

Turan, AKP Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığınca Kordon Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Partililerle bayramlaşan Turan, programda yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videoyu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a pay çıkardı.

Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz doğal gaz derken, Togg derken, İMECE uydusu derken, pazar günü Altay tankı derken, dün çıktı Sayın Kılıçdaroğlu bir video yayınladı; 'Ben Alevi'yim’ dedi. Peki ortağı durur mu? Sayın Davutoğlu da hemen ardından 'Ben Sünni'yim' diye bir video yayınladı. Bize ne sizin Alevi, Sünni olmanızdan. Biz Alevi'mize, Sünni'mize ne sevme sebebi ne kızma sebebi olarak bakıyoruz. Biz PYD'nin, PKK'nın umudu olmanızdan dolayı size kızıyoruz. Bana ne senin Aleviliğinden, Sünniliğinden.”

Turan, Türkiye’nin bunları aştığını savunarak konuşmasına şöyle devam etti:

“Erdoğan'dan önce Türkiye'de 'Alevi'yim', 'Kürt'üm' demek somut bir problemdi, kabul ediyorum. Kılıçdaroğlu 74 yaşında ilk defa 'Alevi'yim' diyebildi. Bunu Erdoğan Türkiye'sinde diyebildi. Seçime kalmış 20 gün, siyasi hesaplarla 'Ben Alevi'yim' demenin hiçbir akıllı, irfanlı tarafı yok. Sen adamsan kendi ortağın, İYİ Partili vekil, 'Kılıçdaroğlu, Alevi olduğu için aday olmaz' dediğinde videoyu yayınlasaydın anlamı vardı ama şimdi anlamı yok artık. Bizler bu memlekette 85 milyon eşit yurttaşlar olarak yaşamak istiyoruz.” (AA)