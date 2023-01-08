AKP'li Turan: Cumhurbaşkanı kararı ile seçim tarihinin yenilenmesini istiyoruz

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kanal 7’de katıldığı programda seçim, EYT düzenlemesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve Meclis takvimi hakkında açıklamalar yaptı.

'18'i uygun değilse başka bir tarihe revize edilir'

Seçim tarihine ilişkin konuşan Turan "18 Haziran'a birkaç ay kaldı artık bu saatten sonra yapılan seçim erken olmaz. Biz hâlâ 18 Haziran'ı istiyoruz ancak anayasa hem Meclis'e hem Cumhurbaşkanlığı makamına yetki veriyor. Mevsim, imkanlar, bayram, sınav tüm şartlara uygun bir tarih belirlenebilir. 16 Haziran'da okullar kapanıyor, millet tatile gidecek. Seçimler partilerin en özel günleridir" dedi.

Turan "Biz 18'ini istiyoruz ama 18'i uygun değilse başka bir tarihe revize edilir. Hac var, okulların kapanması var, bayram var. Hangi tarih uygunsa Cumhurbaşkanımız karar verebilir. Cumhurbaşkanımıza seçimlerin gözden geçirilmesini istiyoruz. Biz Cumhurbaşkanı kararı ile seçim tarihinin yenilenmesini istiyoruz" diye konuştu.

EYT açıklaması: 'En geç Mart ayında maaşlar yatacak diye düşünüyorum'

EYT düzenlemesine ilişkin ise Turan şunları söyledi:

"Meclis'in gündemi çok yoğun devam ediyor. Pazartesi Plan ve Bütçe Komisyonu var. Özellikle memur maaşları, emekli maaşları. Salı günü Genel Kurul kabul ederse, 15 Ocak'a kadar hayata geçmesini istiyoruz. Bu dönemde sözleşmeli personelin kadroya alınması var. Çok teknik konular bunlar. Bakanlıktaki arkadaşlarımız çok yoğun çalışıyor. O komisyondan geçecek. Sonra da EYT ile çalışmalarımız olacak. Şubat'ın ortalarına kadar geçmesini umut ediyorum. En geç Mart ayında maaşlar yatacak diye düşünüyorum."