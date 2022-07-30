AKP’li Turan bugün açılışını yapmıştı: Hastanenin tavanları akıyor

Çanakkale'ye bağlı Gökçeada Devlet Hastanesi 2018 yılından beri süren inşaatın ardından yeni binasında hizmet vermeye başladı. Hastanenin yeni binada hizmet verdiğini belirten AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan “Resmi açılışı yazın yapılacak” dedi.

Gerçek Gündem'den Melike Çapan'ın haberine göre, Bülent Turan yaptığı açıklamada "Eski binasında 15 yatak kapasitesiyle hizmet veren hastanemiz, artık yeni binasında 21 hasta yatağı ve 1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde 4 hasta yatağı olmak üzere toplamda 25 hasta yatağı kapasitesiyle hemşehrilerimizin hizmetinde olacak" ifadelerini kullandı.

Ancak adanın yeni hastanesinden gelen görüntüler Turan’ın anlattıkları gölgede bıraktı. 4 yıl süren inşaatın ardından açılan hastanenin tavanlarının aktığı görüldü.

Yeni hastanede acilindeki izolasyon odasının da sadece perdeler vasıtasıyla ayrıldığı dikkati çekerken laboratuvara sığmayan dolaplar koridora koyuldu.

Sağlık emekçisine oda yok

Turan konuşmasında sağlık çalışanları için "Yoruldular. İnsanla uğraşmak zordur. Onlara karşı hassas olmayı hele ki şiddet tarzı eylemlerin asla olmaması gerektiği hatırlatmak istiyorum. Onlara müteşekkiriz büyük bir savaşı hep beraber kazandık" dedi. Ancak müteşekkiriz dediği sağlık personeli için dinlenme odası dolapların arkasına koltuk koyularak yapıldı.

'Yoğun bakım personeli yok' iddiası

Öte yandan hastaneye getirilen röntgen odasının fanı olmadığı için radyasyonun odada kalacağı ve hem hastalar hem de personel için risk oluşturacağı iddia edildi.

İlk kez açılacak yoğun bakımının ise personelinin olmadığı öne sürüldü.

Diş röntgeni, diyaliz makinesi hâlâ eski hastane binasında bulunduğu ve psikoloğun da henüz eski binada görev yaptığı öğrenildi.