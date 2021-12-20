AKP’li Turan: Asgari ücretteki vergi muafiyeti genişletebilir, Erdoğan'a sorulacak

AKP’li Bülent Turan, asgari ücretteki vergi muafiyetine ilişkin bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada Turan, “Asgari ücretteki vergi muafiyeti genişletebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorulacak” ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücretin, işveren üzerindeki yükünü azaltacak adımları da ihmal etmedik. Asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini kaldırıyoruz. Bu iki verginin kalkmasıyla, işveren kesimini 450 TL'lik ilave bir yükten de kurtarıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri bugün başladı.