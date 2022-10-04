AKP'li Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Aslolan yasa değil vesayetçilerle iş tutmamaktır'

"Her kapanan yara bizi birleştirecek, güçlendirecek, bu yaraları kapatmaya kararlıyım. Bu yaralardan biri de baş örtüsü mevzusu" diyen Kılıçdaroğlu, konuya dair kanun teklifini yarın TBMM'ye sunacaklarını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' açıklamasına dair paylaşımda bulunan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar, "Aslolan yasa değil vesayetçilerle iş tutmamaktır" ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Anayasa ve yasalarımızda başörtüsü yasağı yoktur. Vesayetçi anlayışın laiklik bahanesiyle uyguladığı yasak vardı. Bu konudaki yasayı AYM’ye götürüp iptal ettiren CHP’ydi. Yasak Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti’yle aşıldı. Aslolan yasa değil vesayetçilerle iş tutmamaktır."