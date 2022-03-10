AKP’li tabip odası başkanı, partisinden istifa etti: ‘Derinden üzdü...’

AKP üyesi olan Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hekimlere yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerinin ardından partisinden istifa etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla külliyede kadın muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda yurt dışına giden hekimleri eleştirerek “Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam eder buralarda yola devam ederiz” ifadelerini kullanmıştı.

‘Partisinden istifa etti’

Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre, yaşanan gelişmelerin ardından AKP üyesi olan Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin de partisinden istifa etti.

Çetin, AKP Konya Selçuklu İlçe Başkanlığı'na verdiği istifa dilekçesinde, Erdoğan'ın açıklamalarının hekimleri itibarsızlaştırdığını söyleyerek bunun sağlıkta şiddeti artıracağını belirtti.

‘Biz hekimleri derinden üzdü’

Konya Tabip Odası Başkanı Eyüp Çetin istifa dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Sayın AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımızın dün külliyede yaptığı hekimlik mesleğinin itibarsızlaştırmaya dönük konuşma birçok problemi olan hekimlerin sadece ücrete indirerek halkın önüne atılması sağlıkta şiddeti artıracağı düşüncesindeyim.

Partinizin üyesi olarak ‘İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın düşüncesinden ‘Şehir hastanelerimizin içinde profesör ve uzman olmazsa olmasın asistanlarla götürürüz' mantığına evrilerek kıdem, bilgi ve ilme verilen değerin en yetkili ağızdan sıfırlanması biz hekimleri derinden üzmüştür.

Konya Tabip Odası Başkanı olarak bu talihsiz konuşma nedeni ile üyesi bulunduğum partinizden istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını rica ederim".