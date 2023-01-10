AKP'li Subaşı: Muhalefet Türkiye'nin savunma hamlelerinin önüne geçemeyecek

AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, basın mensuplarına çalışma hayatlarında başarılar diledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Sakarya Arifiye'de Yeni Nesil Fırtına Obüslerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine Teslim Töreni'ne katıldığını anımsatan Subaşı, "AKP iktidarında savunma sanayisinde ve hemen hemen her alanda yerli üretimi arttıracak çalışmalar yaptıklarını" söyledi.

Muhalefetin, tank palet fabrikasının peşkeş çekildiğini iddia ettiğini belirten Subaşı, "Özellikle dünkü törenden sonra gazi meclisimizde bu lafları söyleyenleri vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Çünkü onlar özür nedir bilmezler. Muhalefet, Türkiye'nin savunma hamlelerinin önüne geçemeyecek, başaramayacak. Savunma sanayinde tam bağımsızlığımızı elde edene kadar çalışmalarımız sürecektir. Azmimiz, kararlılığımız bu yöndedir. Muhalefetin engellemelerine rağmen biz bu çalışmaları gerçekleştireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"CHP'nin SİHA'ları engellemek için gazi meclisimize verdiği önergeleri unutmadık. Seçim zamanında bu önergeleri milletimize göstereceğiz" diyen Subaşı, "Nerede bir terörist cenazesi varsa orada Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayraktar'ın sahiplerini, iktidara geldiklerinde yargılayacakları ifadeleri unutmadık. Bunların hepsini, kaynaklarıyla birlikte aziz milletimize seçim çalışmalarımızda anlatacağız" ifadelerini kullandı.

Subaşı, Cumhur İttifakı olarak 2023 seçimlerini kazanarak, başta savunma sanayi olmak üzere her alandaki kazanımları sürdüreceklerini kaydetti. (AA)