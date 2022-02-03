AKP'li Şen: Reisin ağzından çıkan karar neyse odur, biz reis kültürüyle yetiştik

AKP Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, ‘’Adem Metan’’ Youtube kanalına konuk oldu.

Şen, başka partilerle ittifak yapılabileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"2023’ü kazanacağımızı düşünüyoruz. Yüzde 40 oranında bir oy potansiyelimiz var. Cumhur İttifakı olarak tek partiden oluşmuyoruz, MHP ve BBP var. Başka partilerle de ittifaklarımız olabilir. Cumhur İttifakını daha da büyütebiliriz, büyütmemiz de lazım."

Şen konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Siyasete girmek hiç aklımın ucunda yoktu. Bir gece özel numaradan biri aradı; Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 'Ankara’ya geliyorsun' dedi. O bizim reisimiz ben ona hayır diyemem. İstanbul’da siyasi çalışmalarımız da oldu bizim kendisiyle Refah Partisi, Saadet Partisi döneminde.. Reisin aleyhine çalışmazsınız onun ağzından çıkan karar neyse odur. Biz Reis kültürüyle yetiştik. Onun ağzından bir söz çıkar ve o karar neyse uygulanır, herkesin ortak kararıdır. O arayınca kendimi şu anki makamımda buldum. Burası Türkiye’nin siyasi üretim merkezi, AK Parti Genele Merkezinde AR-GE Yönetiminin başındayım. Burada amacımız siyasetin stratejisini bilimsel verilerle oturtmak, bilimsel veriler oluşturmak."