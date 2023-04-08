AKP'li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı, 15 yaşındaki çocuktan şikayetçi oldu

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal medyadan kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği bir kişiden avukatı aracılığıyla şikâyetçi oldu. Şikâyet edilen kişinin 15 yaşındaki bir çocuk olduğu ortaya çıktı ancak Demir şikâyetini geri almadı. Bunun üzerine 15 yaşındaki H.S. Çocuk Savcılığı'na giderek ifade verdi.

Cumhuriyet’ten Cemil Ciğerim'in haberine göre, Samsun’un Tekkeköy İlçesi’nde yaşayan Necati Akçalılar Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi H.S., dedesinden miras kalan evin ve işyerlerinin, bedelinin çok altında kamulaştırılması nedeniyle AKP’li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi. Demir, şubatta yaşanan bu olay nedeniyle 15 yaşındaki H.S.’den şikâyetçi oldu. H.S’nin babasına ulaşan polis, çocuğun ifade için adliye gelmesini istedi. H.S. okuldan izin alarak ifade vermeye gitti.

İfade sonrası serbest bırakılan H.S, “Ailem evimiz yıkılacak diye perişan. Büyükşehirin verdiği para ile bizlerin geleceği kararacak. O nedenle bir gün ailem çok üzüntülüydü bir paylaşım yaptım. Sonra da sildim paylaşımlarımı. Okulumdan izin alıp ifade vermeye gittim” dedi.