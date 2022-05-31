AKP'li Şamil Tayyar'dan erken seçim çağrısı: 'Fırsat bu fırsat...'

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, son günlerde yapılan anket sonuçlarına değinerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını istedi. Tayyar, erken seçim talebini yeniledi.

Tayyar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Daha önce davet etmiştik, tekrar edelim. CHP’deki anketler, Kılıçdaroğlu’nun 7-8 puan önde olduğunu gösteriyormuş, Fırsat bu fırsat. Kaldı ki muhalefet daha iyisini bulamaz. Kılıçdaroğlu aday olmalı, bu yoğun talebi geri çevirmemelidir. Ha gayret. Dört gözle bekliyoruz" dedi.