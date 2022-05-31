Erdoğan: Vergileri devamlı artıyoruz, aç geziyor, yine de sigara rakı alıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'na katıldı.
Konuşma yapan Erdoğan, şunları dedi:
- Araçta sigara kullanmak yasak. Hem araba kullanıyor, hem sigara içiyor. Ben tabii arabadan işaret ediyorum at at diye ama hiç umurunda değil.
- Hanımları görüne belki stadyumda erkekler olumsuz tezahüratta bulunmaz dedik ama nerde? Sigara konusunda stadyumlarda, kusura bakmasın vatandaşlarım, sigaraya stadyumda devam. Bu kurusu, sulusu da var. Oralarda şişeleri ile gelip polise rağmen, içeride ne yazık ki, bira ise bira, içenler var. Bunların hepsi kime zarar?
- Buraya basket maçından geliyorum, bugün de skorerdim, 36 sayı yaptım. Biz kazandık tabii.
- Sigara vergilerini devamlı artırıyoruz, bundan da çok rahatsızlar. Aç sefil geziyor ama onu almaktan da geri durmuyor. Rakıyı birayı almaktan geri durmuyor.
- Elon Musk ile ilk görüşmemde sigara ile mücadeleye para harcamasını söyleyeceğim
- Doktorların sigara içmemesi ve alkol almaması lazım, onların örnek olması lazım.