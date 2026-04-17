AKP’li Şamil Tayyar öğretmenleri tehdit etti

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları sonrası eğitim emekçileri iş bırakarak Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde “Yaşam Nöbeti” başlattı.

Eğitim-İş üyesi öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) yürüyüşü polis tarafından engellendi, öğretmenlerin önüne kurulan abluka saatlerce açılmadı.

Eğitim emekçileri iktidara ve özellikle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e öfkeli, Tekin'in istifasını ve okullarda can güvenliğinin sağlanmasını talep ediyorlar.

AKP’li Şamil Tayyar ise öğretmenleri hedef aldı, hatta açıkça tehdit etti. "Aklınızı başınıza alın" diyen Tayyar "Bu milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın" ifadesini kullandı.

Sendikaların temel işlevinin özlük haklarıyla ilgilenmek olduğunu öne sürerek iktidara yönelik tepkileri “doğru bulmadığını” söyleyen Tayyar öğretmenlere “Toplumun sinir uçlarıyla oynamayın, kriminal hesaplar peşinde koşmayın. Aklınızı başınıza alın. Geçmişten ders çıkarın” diye seslendi.

Şamil Tayyar X hesabından şunları yazdı: