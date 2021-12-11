AKP'li Şahin Mansur Yavaş'ı hedef aldı: 'İhalelerin yüzde 67’sini yandaşlarına dağıttı'

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Twitter üzerinden video mesaj yayınladı.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan Şahin, “CHP’li Mansur Yavaş, belediye başkanlığında üçüncü yılını doldurmak üzere. Üç yılda, Ankara’ya kazandırmış olduğu tek bir eser yok. Seçim döneminde verdiği sözlerin hiçbirisini tutmadı. Ankara’ya tek bir çivi dahi çakmadı" iddiasında bulundu.

Şahin, “CHP’li Mansur Yavaş’ın önünde hizmet için hiçbir engel yok. Ama o bütün bu kaynakları çarçur etti. Yol yok, su yok, park yok. Kütüphane yok, spor merkezi yok, yüzme havuzu yok, kreş yok. Bir karış metro, tek bir salıncak yok. Kısacası hizmet yok, eser yok, huzur yok. Peki ne var? Trafik var, vurgun var, soygun var. Şeffaflık vadederek geldi. Ama ihalelerin yüzde 67’sini kapalı kapılar ardında yandaşlarına dağıttı” dedi.