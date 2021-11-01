AKP’li Rizgin Birlik 11 akrabasını kamu kurumlarına müdür yaptı

AKP Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik’in akrabalarının kentteki birçok kurumun başında olduğu ortaya çıktı. Aile ilişkileri kullanılarak onlarca kişinin kamu kurumlarında kadrolaştığını belirten bir yurttaş, “Bunlar her dönem Şırnak’ta kazanıyor. Kazandıkça her yere yayılmaya başladılar. Her kuruma adam yerleştiriyorlar” dedi.
Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'nın haberine göre, Şırnaklı yurttaşlar milletvekili Rizgin Birlik’in akrabalarının kentte kadrolaşarak nüfuz sağladığını bunun da kamu işleyişinde mağduriyetlere neden olduğunu söyledi. Şırnaklı bir yurttaş şu bilgileri aktardı:
“1979’da Abdullah Erkan, Şırnak belediye başkanı seçildikten sonra bu aile Şırnak’ta yayılmaya ve söz sahibi olmaya başladı. Şimdi de iktidarın gücüyle her kuruma adam yerleştiriyorlar. Diğer siyasi partileri destekleyenlere burada nefes aldırmıyorlar. Son dönemde o kadar büyüdüler ki kendilerine yakın olmayanların işe girme şansı hiç yok. Daha ne kadar kadrolaşacakları ise bilinmiyor."
Rizgin Birlik’in kamuda çalışan ve yükselmesini sağladığı bazı yakınlarının isimleri şöyle: