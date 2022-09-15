'AKP'li patron çalışanları baskıyla partisine üye yaptı' iddiası

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan ve AKP İl Başkan Yardımcısı Nejdet Tıskaoğlu'na ait kablo fabrikasında çalışan işçilerin mobbing uygulanarak AKP'ye üye yapıldığı ileri sürüldü.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Yeniden Refah Partisi Çaycuma İlçe Başkanı Ahmet Kavaracı, AKP'ye üye olmayanların da işlerine son verildiğini iddia etti.

Kavaracı, "3 üyemiz geçen hafta istifa etmek istediklerini söylediler. Neden diye sorduğumuzda, şirketin siyasi parti üyeliği istemediğini için istifa ettiklerini söylediler. Siyasi parti üyeliği istemeyenler, işçilere AKP'ye üye olmalarının kendileri için iyi olacağı telkin edinmiş. Ardından da fabrikada tören düzenleyerek işçileri AKP'ye üye yaptılar. Etik bir diyalog değil. Bir işçi çıkarılacaksa öncelik AKP'ye üye olmayanlar çıkarılıyor" dedi.

'200 kişi AKP'ye üye yapıldı'

CHP Çaycuma İlçe Başkanı Şeref Köktürk de, AKP İl Başkanı Muammer Avcı, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Erdal Mercimek, Teşkilat Başkanı Mustafa Çağlayan, Bilgi İletişim Teknolojileri Başkanı Necdet Tıskaoğlu'nun katılımıyla fabrikada 12 Eylül'de yapılan törenle 200 kişi AKP'ye üye yapıldığını söyledi.

Köktürk, “İşçilerinde içinde bulunduğu bir grup için tören düzenledi. Çalışana mobbing bu. İş bulmak zor, insanlarda işsiz kalmamak için üye oluyorlar. Bizimde fabrikada çalışan bir üyemiz istifa etti. Kendi siyasi görüşlerini fabrikaya yansıtıyorlar. Bizim de iş veren arkadaşlarımız var ama kimseye baskı yapmıyoruz” diye konuştu.