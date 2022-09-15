On binlerce kişiye Erdoğan'a 'hakaret'ten soruşturma: 305 çocuk davalık

Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2014’te 110 olan cumhurbaşkanına "hakaret" davası, 2021’de 9 bin 168’e çıktı. 2014’te 18 yaş altındaki yalnızca bir çocuk hakkında dava açılırken, bu sayı 2021’de 305’e yükseldi. Son sekiz yılda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "hakaret" suçlamasıyla açılan soruşturma sayısı 200 bine dayanırken dava sayısı ise 44 bin 675 oldu.

12-14 yaş arasında 101 çocuk var

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, 2014’te 682 olan soruşturma sayısı 2021’de 33 bin 973’e fırladı. 2014’te bu suçtan açılan dava sayısı 110 iken, 2021’de ise 9 bin 168 oldu. 2014’te hakkında dava açılan 18 yaş altındaki çocuk sayısı da 1’den, 2021’de 305’e çıktı. Bu çocuklardan 101’ini 12-14, 204’ünü ise 15-17 yaş aralığındaki çocuklar oluşturdu.

2 çocuğa hapis cezası

2021’de bu suçtan açılan toplam 4 bin 112 davada mahkûmiyet kararı çıkarken bunun bin 239’unu hapis cezası oluşturdu. 18 yaş altında mahkûmiyet kararı verilen çocuk sayısı 22 iken bu çocukların ikisi hakkındaki karar hapis cezası yönünde oldu. 19’u 18 yaş altındaki çocuk olmak üzere 285 kişi hakkında da adli ve idari para cezası verildi.

2018 sonrası arttı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilen 2018’den bu yana bakılan soruşturma ve açılan dava sayısı da dikkat çekti. Son dört yılda cumhurbaşkanına "hakaret" suçlamasıyla açılan toplan 127 bin 451 soruşturmaya bakıldı. 2018’de 4 bin 880, 2019’da 11 bin 371, 2020’de 7 bin 790 ve 2021’de 9 bin 168 olmak üzere son dört yılda açılan dava sayısı ise 33 bin 209 oldu.

2014’ten bu yana aynı suçtan görülen soruşturma sayısı da 194 bin 142, açılan dava sayısı 44 bin 675 olarak kayıtlara geçti. Son sekiz yılda verilen mahkûmiyet kararı ise 16 bin 993’e çıktı. Bunların 4 bin 864’ünü hapis cezası oluşturdu.