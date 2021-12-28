AKP'li Özkan'dan memur ve emekli zammı açıklaması

AKP'li Cahit Özkan memur ve emekli zammına ilişkin konuştu.

Özkan, "AKP'nin siyaset anlayışının tek hedefi artan refahın milletimizin arasında hakça paylaştırılmasını sağlamaktır. 20 yıllık sürede Türkiye'de orta kesimin hızla büyüdü. Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar milletimize sayısız müjdeler verdi. Kesişme noktaları, dar gelirli vatandaşlarımızın bu müjdelerden daha fazla pay alması. 5 Ocak'ta açıklanacak kararlardan sonra, memur ve emeklilerimize de aynen diğer artışlar gibi memnun edecek bir rakamı, sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak" dedi.