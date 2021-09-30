AKP'li Özhaseki'den 'yurt' savunması: 'Başvuruda bulunan öğrencilerimiz çok az'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında barınma sorunu yaşayan öğrencilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özhaseki, “Yıllar içerisinde yapılan yurtlardan dolayı öğrencilerimizin büyük bir bölümü yurtlara yerleşti. Ben Gençlik ve Spor Bakanımızdan sayıları aldım. Kendileri 620 bin civarında bir öğrenci başvurusunun yapıldığını ve ilk etapta 430 bin öğrencinin başta kız öğrenciler olmak üzere yurtlara yerleştirildiği bilgisini verdi. Bununla birlikte günde 20 bin öğrencinin de yedekten asile dönüştürüldüğünü söyledi” dedi.

AKP döneminde hem yurt hem de yatak kapasitesinin dört kat artığını öne süren Özhaseki, “AK Parti iktidarı başladığında Türkiye'de 190 yurt vardı. Şu anda devlet eliyle 774'e ulaştı. Tam dört katına çıktı. 180 bin yatak kapasitesinden 720 bine çıkan bir yatak kapasitesi var. Fiziki planlar açısından bakıldığında eski yurtlar ile bizim yaptığımız yurtlar kıyaslanamaz bile. Şu anki yurtlar otel konforunda” diye konuştu.

'Yurt sorunu yok'

Özhaseki, “81 vilayette belediyemiz var. Arkadaşlarımıza dedik ki; 'Sebebi önemli değil. Yurt sorunu olmadığını biliyoruz ama ola ki öğrencilerimiz sizlere müracaat ettiklerinde kamu kurumlarının misafirhaneleri ve bölgenizde bulunan otellerle anlaşıp öğrencilerimizi buralara yerleştireceksiniz.' Bu çağrımızdan sonra beş gün geçti, müracaat rakamlarını aldım. Muhalefet üzülecek ama belediyelerimize kalacak yer başvurusunda bulunan öğrencilerimiz çok az. Müracaat edenler de misafirhanelere, otellere çoktan yerleştirildi bile” dedi.

Özhaseki "Biz şu anda devlet ve özel olarak 1 milyon 20 bin kişilik kapasiteye sahibiz. 110 bin kişilik kapasiteye sahip yurtlarımızın da yapımı devam ediyor. Avrupa Birliği ülkelerinin toplam yatak kapasitesi kadar bizim yurt kapasitemiz var” diye devam etti.