AKP'li Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklamasına tepki: 'Allah korusun'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "KHK’lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" açıklamasına "El insaf. Allah böyle bir tehlikeden korusun Türkiye'yi" dedi.

Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bazen nasıl oluyorsa mahkemelere emir veriyor, istediğini tutuklattırıyor. İstediği gazeteleri kapattırıyor adamları. İşte bir genel başkan yardımcısı çıkıyor, İHA'lara, SİHA'lara ağza gelmedik laflar söylüyor. 'Eski JİTEM oldu bunlar.' diyor ama Kılıçdaroğlu ziyarete gidiyor. Ondan sonra da 'KHK'lıların hepsini işe başlatacağız.' diye bir laf. Peki ben Türk milletine soruyorum: FETÖ'cü olduğu tescillenmiş, kesin belgeli ve mahkeme kararıyla da karar altına alınmış insanlara F-16'larımızı, uçaklarımızı teslim edelim mi yeniden bizleri bombalasınlar diye? Yeniden o polislere teslim edelim mi silahları, bizi vursunlar diye? Yapalım mı bunu? Yeniden hakimleri iş başına getirelim, FETÖ'cü hakimleri de onun bunun, fakir fukaranın canını yaksınlar diye. Sonra ona buna ceza yağdırsınlar diye. Yine o adamları iş başına getirip çocuklarımızın sorularının çalınmasına evet mi diyelim? El insaf. Allah böyle bir tehlikeden korusun Türkiye'yi."