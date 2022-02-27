AKP'li Özhaseki: Okların hedefinde Erdoğan var, bizler dua edeceğiz

Partisinin Adana'daki İl Danışma Meclisi toplantısına katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Avrupa Birliğinde Türkiye ve Müslüman düşmanı olan ülkelerin oklarında kim var bir düşünün. Bütün örgütlerin oklarının hedefinde Recep Tayyip Erdoğan var” dedi.

Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Özhaseki ”’Okyanus ötesindeki Türkiye’nin iyiliğini istemeyen, PKK’nın FETÖ’yü örgütleyen ülkenin oklarının ucunda kim var bir düşünün. Avrupa Birliğinde Türkiye ve Müslüman düşmanı olan ülkelerin oklarında kim var bir düşünün. Bütün örgütlerin oklarının hedefinde Recep Tayyip Erdoğan var. Bizler dua edeceğiz. Bizler destekleyeceğiz ve 2023 yılında inşallah yeniden onu Cumhurbaşkanı olarak göreceğiz ve vazifemizi yerine getirmiş olacağız. Önce 2023 Cumhurbaşkanlığında, 2024’de Büyükşehir Belediyesinde zafer nasip esin diye dua ediyorum inşallah" ifadelerini kullandı.

'Deniz Baykal yerli ve milli adamdı onu yediler'

CHP’de Deniz Baykal’dan sonra eksen kayması olduğu söyleyen Özhaseki, “Baykal, daha çok laiklik, cumhuriyetin temel nedenleri üzerinden, Atatürk ilke ve inkılapları üzerinden bir eleştiri getirirdi. Onu götürdüler. Deniz Baykal, yerli ve milli bir adamdı. Onu yediler. Yerine her şeye müsait olan Kemal efendiyi getirdiler. Kim getirdi? FETÖ tezgah kurarak getirdi. Bant kumpasları yaparak getirdi. O geldikten sonra partide düşünceler değişti’’ diye konuştu.

'6 tane parti bir araya gelmiş, bir de 7'nci parti varmış'

Mehmet Özhaseki, “6 tane parti bir araya gelmiş. Bir de 7’nci parti varmış. Bunların Türkiye’ye yapacakları bir şey yok. Bunlar 1 ay boyunca nereye oturacaklarını karar veremeyen bir grup. Boy sırasına göre mi yaş sırasına mı? Yoksa aldıkları oylara göre mi oturacaklar diye tartıştılar. Türkiye’nin meselelerini karşısında asırlarca tartışırlar. Kafaya takmışlar. Bunlar gitsin de ne olursa olsun. Ne yapacaksınız? HDP’ye hangi bakanlığı vereceksiniz? İçişleri Bakanlığı uygun mu ? Milli Savunma Bakanlığı’nı verir misiniz?’’ şeklinde konuştu.