'Erdoğan’ın rakibi AKP kurucusu isim olacak'

Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz canlı yayında soruları yanıtladı.

Milli Gazete’de yer alan habere göre, son anketlere değinen, Kemal Özkiraz, AKP'nin oylarının %31 civarında olduğunu belirterek MHP'nin ise oylarının %7-8 bandında olduğuna söyledi.

CHP'nin 2 iddialı ismi

Özkiraz bir izleyicinin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendisinin ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın aday olmaması takdirde iki ismin ön plana çıktığını ifade etti. Bunlardan birinin İlhan Kesici diğerinin ise AKP kurucularından ve Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yardımcılığını yürüten Abdüllatif Şener'in aday olabileceğini söyledi. Şener'in isminin öne çıktığını kaydeden Özkiraz, özellikle AKP'nin kurucu isim olmasının kendisinin önemini daha da artırdığını belirtti.