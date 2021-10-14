AKP'li Özhaseki: İktidarı asla bırakmamak lazım

AKP'li Özhaseki, 2023 seçimlerine ilişkin, 'Çalışmamız lazım ve nihayetinde de o kötülere karşı asla iktidarı bırakmamak lazım' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ordu'da AKP İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda partililerle buluştu.

Burada 2023 seçimlerine ilişkin konuşan Özhaseki, seçimler öncesinde karşılarında geniş bir güruhun olduğunu öne sürerek, "Demek ki karşıda böyle bir güruh var. O zaman bizim çok daha gayretli olmamız lazım. Çalışmamız lazım, nihayetinde de o kötülere karşı da iktidarı asla bırakmamak lazım. Oradan bir ittifak doğmaz, oradan bir medeniyet doğmaz. Ama bizim yapacağımız çok iş var. Allah'ın izniyle bizler bu konuda üzerimize düşeni yaparak, 2023'de de ipi göğüsleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber

Kemal Okuyan'dan 'Merkez Bankası' değerlendirmesi: İktidar çok boyutlu bir sıkışma içinde