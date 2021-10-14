AKP'li Özhaseki: İktidarı asla bırakmamak lazım

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ordu'da AKP İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda partililerle buluştu.

Burada 2023 seçimlerine ilişkin konuşan Özhaseki, seçimler öncesinde karşılarında geniş bir güruhun olduğunu öne sürerek, "Demek ki karşıda böyle bir güruh var. O zaman bizim çok daha gayretli olmamız lazım. Çalışmamız lazım, nihayetinde de o kötülere karşı da iktidarı asla bırakmamak lazım. Oradan bir ittifak doğmaz, oradan bir medeniyet doğmaz. Ama bizim yapacağımız çok iş var. Allah'ın izniyle bizler bu konuda üzerimize düşeni yaparak, 2023'de de ipi göğüsleyeceğiz" ifadelerini kullandı.