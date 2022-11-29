AKP'li Özhaseki: Bizim belediye başkanlarımız kışın balıkçıda keyif yapmaz, yolları açar

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AKP'li belediyelerin kış mevsimine yönelik hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.
Özhaseki açıklamasında, şubat ayında İstanbul'da karla mücadele çalışmaları sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balık restoranında misafirleriyle yemek yediğini dair iddialara ilişkin göndermede bulundu.
Özhaseki'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerimiz, vatandaşlarımızın kış mevsimini rahat geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı.
Bizim belediye başkanlarımız, kışın balıkçıda keyif yapmaz, yolları açar, vatandaşlarımızla sıcak sıcak çaylarını içer."