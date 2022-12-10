AKP’li Özhaseki: ABD ve Almanya’yı geçtik

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Almanya ve ABD’ye ilişkin, "bugün eşit seviyede birçok noktada sizi geçtik kardeşim dediğimiz bir Türkiye’ye gelmişiz" ifadelerini kullandı.

Özhaseki Konya’nın Kocasinan ilçesindeki aile sağlığı merkezinin açılışında konuştu.

Özhaseki, konuşmasında şunları söyledi:

“Türkiye şu an Almanya ve ABD ile kıyaslanıyor. Şöyle diyorlar, ‘Almanya’da maaş bu kadar, bizde bu kadar, onlarda doğal gaz bu kadar biz de bu kadar. Onların ordusunda şu kadar tank var, bizim ordumuzda bu kadar var.’ Demek ki eşit seviyede bir ülke haline gelmişiz. Öyle kalkınmışız ki işçi olarak kapılarında çalışmaya gittiğimiz ülkelerden, bugün eşit seviyede birçok noktada sizi geçtik kardeşim dediğimiz bir Türkiye’ye gelmişiz.”