AKP'li Özhaseki: 2023 tüm seçimlerin anası, Devlet Bey dimdik duruyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki “Allah Devlet Bey'den de razı olsun, dimdik duruyor. Çünkü onun kaygılarıyla bizim kaygılarımız aynı kaygılar” dedi.

Afyonkarahisar’da konuşan Özhaseki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "dimdik durduğunu" söyleyerek “Bunca Türkiye’yi istemeyen, milli ve yerli olmayan bizim değerlerimize savaş açmış gruplara karşı iş bizde. Kim de? Temelde AK Parti’de. Sonra yanımızda ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi’nde. Allah Devlet Bey'den de razı olsun, dimdik duruyor. Çünkü onun kaygılarıyla bizim kaygılarımız aynı kaygılar. Bu vatanın birliği, dirliği, bölünmezliği üzerine kurulu. Ondan sonrasını hallederiz Allah'ın izniyle. Çok işleri hallettik. Büyük Birlik Partisi de destek veriyor. Bizim ittifakımız da burası” diye konuştu.

2023'te yapılması planlanan seçimler için 'adeta tüm seçimlerin anası' ifadesini kullanan Özhaseki şunları söyledi:

“Bu seçim (2023 seçimi) Türkiye’de yapılan seçimlerin adeta anası gibi bir seçim. En önemli seçim. Çünkü bu seçimi dünya takip ediyor. Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor mu? Ediyor. Amerika seçimlerinde Biden derdini anlatacağına Türkiye’yi karalayarak seçim kampanyası yapıyor. Cumhurbaşkanımızın adını vererek yapıyor. Türkiye’deki seçimlerde şöyle olmalı, böyle olmalı diyerek o kadar içine işlemiş ki Amerika’nın Ortadoğu’daki bütün planlarını ve tuzaklarını bozduğumuz için Türkiye’yi düşünerek adam seçim planı yapıyor. Amerika’nın müdahil olduğu ve bütün hedeflere ulaşabilmek için bizi iktidardan göndermeye hedeflendiği bir seçime doğru gidiyoruz. Amerika’da şimdiye kadar herhangi bir bölgeye gidip de iyilik, hayır, demokrasi, hoşgörü, insanlık götürdüğünü gördünüz mü? Irak’a girdiler. Suriye civarında DEAŞ’ı bahane ederek geldiler, Afganistan’a girdiler, Afrika ülkelerine girdiler, her tarafa girdiler hangisine hayır götürdüler şimdiye kadar, şer götürdüler, bela götürdüler, kan götürdüler, gözyaşı götürdüler, gözyaşı götürdüler. Şimdi de Türkiye seçimlerini takip ediyorlar.”