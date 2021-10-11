AKP'li Orhangazi Belediyesi'nden İznik Gölü'nde 'Karavan Parkı' yağması

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı İznik Gölü'nün 1 km güneyindeki Dutluca Köyü'nde Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası ve AKP’li Orhangazi Belediyesi tarafından "Karavan Park" kurulması planlanmıştı.

Belediye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, avukatlar tarafından yazılan dilekçelere ilişkin cevap vermemişlerdi.

"Karavan Park" projesine Bursa İdari Mahkemesi’nde yürütmenin durdurma ve işlemin iptali istemiyle dava açıldı. Dava dilekçesinde yapılan faaliyetin İznik Gölü'nün sulak alan olarak tescil edilmesi nedeniyle Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği, uluslararası RAMSAR Sözleşmesi ve İznik Gölü Nazım İmar Planı'na aykırı olduğu belirtildi.

'Planın detaylarını sorduk, yanıt gelmedi'

Konuya ilişkin soL’a açıklama yapan Avukat Erol Çiçek projeyle ilgili detayların bilinmediğine dikkat çekti. Çiçek şöyle konuştu:

"Orhangazi Belediyesi, Karavan Park ismiyle bir plan ortaya çıkardılar. Projenin içeriğinin ne olduğunu bilmiyoruz. Belediye’ye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne dilekçeler vererek planın ne olduğunu sorduk. 30 gün süresi dolup halen cevap alamayınca biz de hukuki yola başvurarak Bursa İdari Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtık."

'AKP’li meclis üyesinin kızına ruhsat verildi'

Daha önce de belediye İznik Gölü’ne 400 metre mesafedeki Heceler Köyü’nde AKP’li meclis üyesi Murat Evke’nin kızı Ebru Evke’ye ait zeytinyağı fabrikasının inşaat ruhsatını, ÇED raporu alınmadan vermişti. Konuyla ilgili yürütmenin durdurulması istemiyle dava açılmıştı. Çiçek bu hukuksuzluğu da hatırlattı:

"Orhangazi Belediyesi daha önce de ÇED raporu verilmeden Olea Yağ Fabrikası’na inşaat ruhsatı sağlamıştı. Orada da bir hukuksuzluk vardı. ÇED sürecinin olumlu ya da olumsuz kararı beklenmeden inşaat ruhsatı AKP’li belediye meclis üyesinin kızına teslim edilmişti."

Bölge RAMSAR Sözleşmesi ile korunuyor

İznik Gölü uluslararası sözleşmelerle korunuyor. Ulaslararası RAMSAR Sözleşmesi ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği'ne göre, sulak alanların kirletilmemesi, doğal yapılarının ve ekolojik karakterlerinin korunması zorunlu. Bu alanlarda kumulların doğal yapıları bozulamaz, saz ve diğer bitki türleri kesilemez ve sökülemez, yabani hayvanlar, yumurtaları ve yavruları toplanamaz, yuvaları bozulamaz.