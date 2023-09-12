AKP'li Ömer Çelik'ten 'tahıl koridoru' açıklaması: Müzakereler BM aracılığıyla yapılmalıdır

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün 12 Eylül darbesine ilişkin açıklamalarına yanıt veren Çelik, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül darbesini kurarken 20 Temmuz darbesi diye bir kavramdan bahsediyor. Seçim sonuçlarına ilişkin tavrını sürdürmeye çalışıyor. 20 Temmuz'da anayasa ve kanunların yetkiler kullanılarak o gün darbeye karşı, darbe girişiminin sonuçlarını durdurmaya karşı çok önemli tedbirler alındı" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'deki tahıl koridoru girişime ilişkin konuşan Çelik, "Rusya ve Ukrayna'nın alternatif planının olduğu ortaya çıktı. Biz BM inisiyatifi ile Rusya ve Ukrayna ile birlikte bu sürecin yönetilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. BM'nin girişimiyle oluşan tahıl girişi anlaşmasının yeniden canlandırılması gerekiyor. BM aracılığı ile müzakere Türkiye'nin esas pozisyonunu oluşturmaya devam ediyor. Müzakereler tabii ki BM aracılığı ile yapılmalıdır" dedi.

'AB ve Türkiye arasındaki ilişkinler sıkılaşmaya başladı'

Avrupa Birliği'yle (AB) ilişkilere değinen Çelik, "Seçimler sonrasında ortaya çıkan tablo ile AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin sıkılaşmaya başladığı, söylemlerin daha pozitif bir ortama döndüğü bir dönemdeyiz. Vize serbestisi konusunda farklı şekillerde çalışılıyor. Dünya bu kadar istikrarsızlaşırken, Türkiye Avrupa ilişkilerinin daha istikrarlı bir yapıya kavuşması kıymetli olacaktır" ifadelerini kullandı.