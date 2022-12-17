AKP'li Ömer Çelik'ten İmamoğlu'na ceza açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cezaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Hiç kimse demokratik mücadelenin bedelini ödemeden, Cumhurbaşkanımızın hikayesinin bir benzerini ürettiğini söyleyemez. Bu sadece taklitçilik olur" dedi.

Çelik, "Altılı Masa tartışmasını Saraçhane'de mi, altılı masanın diğer parti merkezlerinde mi, CHP'nin Genel Merkezi'nde mi yürütür bilemeyiz ama AK Parti'yi, AK Parti Genel Merkezi'ni, Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı bu işe karıştırmasınlar. Biz kendi işimize bakıyoruz" diye konuştu.