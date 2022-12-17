Erdoğan, İmamoğlu'na verilen cezayla ilgili konuştu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'deki toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, Mardin Havalimanı’nın adının Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirileceğini, Karaman-Adana-Gaziantep hızlı tren projesinin de Mardin'e kadar uzatılacağını duyurdu.

Erdoğan "Bay Kemal 6 yaşındaki çocuğu konuşuyorsun, bizim ciğerimiz yanıyor. O bir felaket ayrı konu. Kandil'e 10 yaşında, 13-14 yaşında kaçırılan, terör örgütlerinin taciz ettiği çocuklarla ilgili bir cümle ettin mi? Helalleşmeye gidecekmiş. Helalleşmeye gideceksen oradaki Diyarbakır'daki annelerle helalleş. Kandil'le iş tutanlarla bir oluyorsun. Kandil'e karşı senin ciğerin yok, bir laf edemezsin" diye konuştu.

Erdoğan, "Eli silahlı teröristlerin tepesini nasıl ezdiysek, siyasetçi görünümlü uzantılarının da nefeslerini, demokrasi, hak ve özgürlükleri genişleterek keseceğiz" dedi.

İmamoğlu'na verilen cezayla ilgili konuştu

Erdoğan İmamoğlu'na verilen cezayla ilgili de şöyle konuştu:

"Bir mahkeme kararı üzerinden kopartılan fırtınanın gerisinde faşist zihniyet var. Siyasi tartışma yok, bir şahsın YSK'ya hakareti var. Taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmeye çalışıyorlar. Konu bir şahsın, hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı mahkumiyet kararından ibaret. Kimsenin mahkeme kararlarını tanımama hakkı yok. Henüz biten yargı süreci, yasak yok. Önce istinaf sonra yargıtay'a gidecek. Mahkemenin eksiği veya hatası varsa orada gerekli düzenlemeler yapılabilir.

Asıl çarpıklık, yargı sürecinin 6'lı masanın siyasi çekişmesinin mezesi haline getirilmeye çalışılması. Biz 6'lı masadaki bu oyunun içerisinde yer almadık, yer almayacağız. Bizim için onların adayının kim olacağı önemli değil. Cumhur İttifakı adayını açıklamış. Yürekleri yetiyorsa adaylarını ilan etsinler. Ali, Veli, Ayşe, Fatma fark etmez. Adayımız şu deme cesaretini göstersinler. Biz de meydanlarda kiminle kapışacağımızı bilelim."