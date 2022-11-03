AKP'li Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın imza attığı en önemli devrim özgüven devrimidir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" kampanyası Ankara'da bir etkinliğe katıldı. Burada konuşan Çelik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir devrimcidir. Yapamayız diyenlere karşı yaparız, engelleri aşamayız diyenlere karşı aşarız ve tuzakları bozamayız diyenlere karşı bozarız demiştir" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın imza attığı en önemli devrim özgüven devrimidir." diyen Çelik, Erdoğan'ın AKP'li gençleri 'muhafazakar devrimciler' olarak nitelendirdiğini kaydetti. Çelik, "Bu niteleme Türkiye'yi Türkiye yapan değerlere sonuna kadar sahip çıkmak, her ne pahasında olursa olsun bu değerleri muhafaza etmek ve aynı zamanda Türkiye'nin önündeki engelleri devrimci tavırla ve gereken reformları gerçekleştirerek aşmasını sağlamak anlamına gelmektedir" dedi.