Erdoğan: Türkiye'ye istikrar geldi, sağlıklı bir ekonomiyle yolumuza devam ediyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV - A Haber - A News - A Para Ortak Canlı Yayını'nda soruları yanıtlıyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Burası fabrika. Togg, burada üretilecek. İnsan bunu görünce iftihar ediyor. Bu günlere ulaştık. Fiyat filan şimdiden başladılar sormaya. Biz de aceleci olmayalım diyoruz. Açılışta net cevap verdim. Togg, satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. Kendi sınıfındaki araçlarla fiyat anlamında rekabet edecek. Buradaki babayiğitler, ülkenin saygın iş adamları. Oturacağız, onlarla değerlendirmesini yapacağız. Yollara çıkmadan önce fiyat tespitini yapacağız. A'dan Z'ye her şeyini o zaman konuşacağız. Şu an söylemek çok yanlış olur. Teşvik etmek, halkımıza sevdirmek bizim için önemli bir maharet olacak. 7 ayrı üretim olacak. Vatandaşımıza seçenekler sunuyoruz. Hangisini beğenirse onu alacak.
- Otomobil değil, renklerde de seçenek var. Arkadaşlar derslerine iyi çalıştılar. Bir tane eksik kalmış, Karadeniz. Rize mi olsun Ayder mi olsun.. Yeşil eksik. Hanımefendiye sorduk, eşim kırmızı dedi. İlk araba fakire olacak, kırmızıyı alacağız. İlham Aliyev, 2 araba ben istiyorum dedi. Birilerini şımartmayalım, direksiyonu sonuna kadar kırıyorsun, olduğu yerde dönüyor, ama farkında değilsin. O denli huzurlu, o denli rahat. 4,8 saniyede 0'dan 100 KM'ye ulaşıyor.
'Bak, öğren; ben ekonomistim'
- Diyor ki bir tane fabrikanız var mı. Eline diline dursun ya. Bu kadar fabrikalar açtık, okullar yaptık, hastaneler inşa ettik. Kendisi SSK'da Genel Müdürken, o dönemde bunlar ölüleri rehin aldılar. Savaş Ay'ın yayınında Bay Kemal'in Genel Müdürlük dönemiydi. Kan revan içinde kalan çocuğu unutamıyorum. Sen busun. Şimdi diyor ki bu kadar para ödeyeceksiniz. Bak, öğren; ben ekonomistim.
Akkuyu Nükleer Santrali
- Biz dün Sayın Putin ile bunları konuştuk. Bunun adına da biz lider diplomasisi diyoruz. Herkes öyle lider olamıyoruz. Bazılarına lider olunmaz lider doğar diyorlar, o da doğru olabilir. 2023'ün sonlarında veya 2024'ün başında Akkuyu'yu açacağız. Sinop'ta yeni bir dörtlü üniteyi inşa edeceğiz. Akkuyu, Sinop, üçüncüsü için çalışılıyor. Bunların her birinden yüzde 10'ar enerji temini sağlayacağız.
'Sen SSK'yı yönetemeyen bir cahilsin koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl yöneteceksin?'
- Devletlerde devamlılık esastır, bu adam (Kılıçdaroğlu) cahil. Ya sen kalkacaksın, bu millet zaten sana bu ülkede yönetimi vermez. Sen SSK'yı yönetemeyen bir cahilsin koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl yöneteceksin? Ellerinde bazı belediyeler var, ne yapıyorlar? İstanbul, Ankara... Meclis onlarda değil ama hemen ağlamaya başlıyorlar, para gelmiyor diye.
- Arkadaşlarımız devletten gelen paraları kuruşu kuruşuna açıkladı. Hepsinde de açığa düşüyor. Bunlar çok yalancı. Ben belediye başkanıyken Tuzla'da ileri biyolojik tesisi kurduk, şimdi açılışını yapıyorlar. Utan ya, burayı yapan biziz.
'Uzun zamandır enerji merkezi olma yolunda adımlar atıyoruz'
- Gaz merkezi ile ilgili olarak Putin ile yaptığımız görüşmede bakanlığımız kapsamlı çalışmayı muhataplarıyla yapıyorlar. Türkiye bu işin bir havı oluyor. En yakın merkez olarak da Trakya bölgesi görülüyor. Oradan çıkış ve Avrupa'ya dağıtımını yapmak mümkün olacak. Bunlar ilk tespitler, çalışmalar başladı, devam ediyor. Uzun zamandır enerji merkezi olma yolunda adımlar atıyoruz.
- Karadeniz'deki gaz keşfi bize ayrı bir güç katacak. Malum biz göreve geldiğimizde Türkiye'nin ne sismik gemisi ne sondaj gemisi vardı. Berat Bey'in bakanlığı döneminde ilk gemiler alındı. Biz hem Akdeniz'de hem Karadeniz'de bu araştırmaları yapacağız. Biz bu gemilerle başka ülkelere de gidip sondaj çalışmaları yapabiliriz. O ülkelere ya da 3. ülkelere bu gazları satma şansımız var. Böyle teklifler de geliyor.
- Tuna-1 kuyusu, TANAP, Mavi Akım bir noktada bütünleşiyor. Kanuni ve Yavuz eş zamanlı çalışıyor. İlk etapta 40 milyon metreküp gaz üreteceğiz. Fatih Sondaj Gemisi şu anda Çaycuma-1 dediğimiz arama kuyusunda çalışmaya başladı. Buradan İnşallah bir müjde bekliyoruz.
- Doğalgaz kaynaklarının yoğun olduğu ülkelere de gemilerimizle gidip, sondaj çalışması yapıp, doğalgaz çıkararak o ülkede ya da üçüncü ülkelere satma şansımız da var. Teklifler de geliyor. Libya, çalışma yapabiliriz diyor. Tuna-1 kuyusundaki çalışmalar önem arz ediyor. Karadeniz'de Sakarya adını verdiğimiz önem arz ediyor. Mavi Akım da gelerek bir noktada bütünleşiyor. Gazı 2023'e yetiştirmek için ekiplerimiz yoğun bir çalışma içinde. Sondaj gemilerimiz Kanuni ve Yavuz eş zamanlı olarak sahada çalışıyor. İlk etapta 10 kuyu açacağız ve buradaki günlük üretimimiz 10 milyon m3
Uyuşturucu
- Türkiye Cumhuriyeti devletinin maalesef uyuşturucu kaçakçılığıyla cari açığını kapattığı iftirasını attılar, böyle densizlik olur mu? Yaptığımız yatırımlar ortada; köprülerimiz, havalimanlarımız, metrolarımız.
- Şu anda 100'lerce insan uyuşturucudan içeride, uyuşturucu ticaretinden değil. Ama sen şu anda uyuşturucu baronlarına zemin hazırlıyorsun, zaten senin içinde kuru sulu içenler var. Ama kalkıp da Ak Parti iktidarına bu yakıştırmayı yapamazsın.
- Bay Kemal Amerika’daki 8 saatlik ortadan kayboluşunun gizemini iftiralarıyla aydınlığa kavuşturuyor. Bay Kemal kendisine ezberletileni konuşmaya başladı.
'Yakında zillet ittifakı dağılacak'
- Bay Kemal de HDP de savunuyor. Zaten başka savunan yok. Bunlar birbirinin ete kemiğe bürünmüşü. Ama bu şekilde kendilerini kurtaramazlar. Bunları yakın markajla takip ediyoruz, yargıda da kovalamaya devam ediyoruz.
- Bunlar millet ittifakı diyerek, millete ihanet ediyorlar. Onun adı millet değil, illet ya da zillet. Yakında zillet ittifakı dağılacak, ömrü fazla uzun değil onların, olmaz da. Renkleri çok farklı. Seçim meydanlarında birinin söylediğini öbürü reddedecek. Aynı şeyi söylemeleri mümkün değil. Ama bizim öyle bir derdimiz yok.
'Türkiye'de bağımsız mahkemeler olduğunu CHP'lilere de öğreteceğiz'
- [Yalova'da mahkemeye tepki gösteren CHP'li vekillere] Bunlar ahlaksızlığın en güzel örneği. Bay Kemal bunları savunuyor. Adalet Bakanlığı şu an takibatı yapıyor. Ama ben bu konuda daha ileri bir adımdan yanayım. Süratle dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekir. Bunlar parlamentoyu da kirletir. Herhalde Atatürk şu anda sağ olmuş olsaydı, bunları kapının önüne koyardı.
- Bay Kemal'de ne böyle bir cesaret, ne böyle hukuk anlayışı var. Biz her şeyi yargıya bırakıyoruz. Yalova'daki mahkeme heyetinin dava açmasından yanayız. Bunun adı çamur siyasetidir. CHP'li milletvekilleri vekillik görevini teröristi savunmak olarak anlıyor. Türkiye'de bağımsız mahkemelerin bulunduğunu CHP'lilere de öğreteceğiz.
- Başörtü konusunda hatırlayın, CHP'nin Genel Başkan yardımcısıydı bir ara, isim vermeme gerek yok, ikna odalarını İstanbul Üniversitesi'nde kurdular.
'Parlamenter demokrasi döneminde istikrar var mıydı? Yoktu'
- Parlamenter demokrasi döneminde istikrar var mıydı? Yoktu. İstikrar olmadığı gibi ekonomi tamamen müflis durumdaydı. Ne zaman ki başkanlık sistemine geçtik, Türkiye'ye istikrar geldi. Şu anda sağlıklı bir ekonomiyle yolumuza devam ediyoruz.
- İkide bir önümüze enflasyonu çıkarıyorlar, yılbaşından sonra tekrar konuşacağız inşallah. Şu anda biz faizi tek haneli rakama doğru çekiyoruz.
'İsrail ile karşılıklı temaslarla süreci devam ettirerek ilişkileri tüm alanda ilerletme ümidimizi koruyoruz'
- İsrail ile ilişkilerimizi karşılıklı hassasiyetlerimize saygı ve ortak çıkarlarımız temelinde sürdürülebilir bir zeminde yürütmeyi arzu ediyoruz. Normalleşme sürecinde İsrailli yetkililerle görüşmemiz oldu. Karşılıklı temaslarla süreci devam ettirerek ilişkileri tüm alanda ilerletme ümidimizi koruyoruz. Değerlere saygı gösterildiği sürece kazan-kazan diplomasisi ile tüm bölge kazançlı çıkacaktır.
- Elon Musk'la uzun bir zaman oldu görüşemedik.
- Gezi olaylarında her yeri yakıp yıkan o Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki zatın da gelip gençlerden ne istiyorsunuz dediği yerde biz Atatürk Kültür Merkezi'ni yakanlara karşı sıfır bir Atatürk Kültür Merkezi yaptık. Onun karşısında da bir hayırseverimiz Taksim Camisi'ni yaptı.