AKP'li Ömer Çelik: Bu seçim siyasi hayatımızın en kritik seçimidir

AKP'nin 28’inci Dönem Adana Aday Tanıtım Toplantısı, Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Toplantıya, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Adana 1'inci sıra milletvekili adayı Ömer Çelik’in yanı sıra mevcut milletvekilleri, belediye başkanları, İl Başkanı Mehmet Ay, milletvekili adayları ve parti yöneticileri katıldı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, burada yaptığı konuşmada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AKP’ye bugüne kadar pek çok tuzak siyasi kurulduğunu ve tuzakların hepsini bertaraf ettiklerini iddia etti.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bütün hükümetlere muhtıra verildiğini belirten Çelik, “Bize verilmek istenen muhtıraları kağıt parçasına çevirdik. Tüm hükümetler bu muhtıra karşısında selam durmuştu. Bir tek bizim hükümetimiz, Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız Erdoğan 27 Nisan gecesi bir muhtıra verilmeye kalkışıldığı zaman Türkiye'de ilk defa tarih yazarak, ‘Muhtırayı kabul etmiyorum, bunu size aynen iade ediyorum' dedi. O zaman muhtıra olarak verilmek istenen şey, o irade karşısında bir kağıt parçasına dönüştü” diye konuştu.

Altılı masayı ve muhalefet partilerini hedef alan Çelik, şunları söyledi:

“Şimdi tabloyu gözümüzün önüne bir getirelim. Kılıçdaroğlu’nun 6'lı, 7'li, 8'li masada adaylığı açıklandığından itibaren ne tür açıklamalar yapıldı? İlk önce ortaklarından biri açıklama yapılmadan, ‘Bu masa kumar masası ya da noter masasıdır, biz bu masada yer almayız’ dedi. Ertesi gün gitti kumar masası ya da noter masası dediği masada yer aldı. Yine ‘Bu masada kişisel hırslar, Türkiye'nin menfaatlerinin önüne geçmiştir’ denildi. Peki, kumar ya da noter masası dediğiniz pazarlık masasına bir gün sonra sizi oturtan neydi ya da ilgili aday kişisel hırslarını Türkiye'nin menfaatlerinin önüne geçirmişse, sizi buna razı eden neydi? Kandil'de açıklama yapılıyor, deniyor ki ‘Cumhuriyet’i yeniden kuracağız, devleti yeniden kuracağız’ hatta ‘Bu adaya destek vermek için biz terör eylemelerine ara veriyoruz’ deniyor. Peki biz de soruyoruz. Tüm bu açıklamalar karşısında vatandaşlarınıza şöyle bir borcunuz yok mu? Niçin sizin siyasi çizginize bu terör örgütlerinin hepsi topyekun destek açıklaması yapıyor ya da onlar destek açıklaması yapıyorsa siz niçin ‘Biz bütün bu açıklamaları ayağımıza alıyoruz, tüm bu açıklamaları ve tüm bu açıklamaların siyasi uzantılarını reddediyoruz’ diye ortaya bir tavır koymuyorsunuz? Mesele açıktır. Mesele nettir. Biz, bütün siyasi hayatımız boyunca vesayetin her türlüsüyle uğraştık. Türkiye'yi büyük davasından geriye bırakmak isteyen tüm bu şer şebekeleriyle uğraştık. Şimdi bunlar önümüze bir siyasi kompozisyon çerçevesinde, siyasi denklem çerçevesinde geliyor. Onun için bu seçim siyasi hayatımızın en kritik seçimidir. Sadece adaylarımızın değil, tüm aday adaylarımızın, tüm arkadaşlarımızın hep birlikte bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor.”