AKP'li Ömer Çelik: Biz NATO’nun kurucu üyesiyiz, çıkmamız söz konusu olamaz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, canlı yayında CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

"İsveç'te içeriden bir sabotaj var. İsveç ve aşırı sağ grupların güçlü olduğu yapılar var. İsveç Başbakanı diyor ki; Bu eylemleri yapanlar bizim NATO'ya üye olmamızı engelliyor. Bunlar sizi engelliyorsa ve siz buna karşı bir şey yapamıyorsanız tabii ki bir zaaf söz konusu. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin yakılmasını biz kabul etmeyiz' dediler, ama bundan sonra bütün eylemleri ifade özgürlüğüne sokuyorlar.

Burası yargı sistemim böyle diyor. O zaman terörle mücadele yasasını değiştirin. Bu bir terör eylemidir.

'Finlandiya kendisini pozitif yönde ayrıştırmak istiyor'

3'lü mekanizmayı biz istemedik, onlar bu duruma getirdiler. Masada ilerleme değil, gerileme var. Bu noktaya getiren İsveç'in kendisi oldu. İsveç verdiği hiçbir sözü tutamadı. Bu çerçevede o toplantının yapılmasının bir anlamı yok. Finlandiya bu konuda kendisini pozitif yönde ayrıştırmak istiyor. Onun için NATO ile konuşacak. Finlandiya ve İsveç iki ayrı bir ülke. Finlandiya terör konusunda doğru adımları attıktan sonra tabii ki İsveç'ten kendisini ayrıştırmış olur.

Bunlar bizim her seçim karşılaştığımız şeyler. Panik yapacağımız işler değil serçe parmağımızla yöneteceğimiz işler. NATO'dan Türkiye'yi çıkarmayı söyleyenlerin sözleri akıl tutulmasıdır. Söz konusu olamaz. Biz NATO'nun kurucu ülkelerindeniz. Bunların bunu konuşmaya hakkı yok. Konuştukları şey NATO'yu lav etmek olur. Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulamak aptallıktır.

'Türkiye'nin arabuluculuğu sorgulanamaz'

Biz Suriye ile görüşme yaptığımızda da eksen kayması var dediler. Biz coğrafi konumumuz itibariyle bir Avrupa devletiyiz, aynı zamanda Akdeniz devletiyiz. Asya ve Afrika ile bağımız var. Bunlar yüksek perdeden Türkiye'nin bu politikasını sorgularlar. Ama Cumhurbaşkanımızla görüştüklerinle, Putin'le görüşmesinin ne kadar önemli olduğunu ifade ederler. Biz büyük bir geçmişe sahibiz, çoklu bir politika. Hem coğrafyamız hem kurduğumuz ilişkiler bunu ifade ediyor. Türkiye'nin arabuluculuğu sorgulanamaz. Batılı dostlarımızın şunu düşünmesi lazım. Türkiye bu ilişkileri kurarak Batıya sırt mı dönmüş. Hayır. Türkiye'nin kurduğu bu çok boyutlu ilişkiler gerçekten demokrasi, barış isteyenlerin yararınadır.

'Mesele Suriye meselesi olmaktan çıktı'

Suriye konusunda biz bölgedeki devletlerin zarar görmesini istemiyoruz. Bugün gelinen noktada artık mesele Suriye meselesi olmaktan çıktı. Terör örgütleri oraya yerleşti. Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü gözeterek terör örgütünü orada görüyor. Türkiye terör örgütüne operasyonlar gerçekleştirerek Suriye'nin toprak bütünlüğünü korudu."