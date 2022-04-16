AKP'li olmadığı için hizmet götürmemişler: AKP'li belediyeye idari para cezası

Rize'deki AKP'li Muradiye Belediyesi, Muradiye beldesinde yaşayan Haldun Kazdal'ın ikamet ettiği tüm sokağı düzenlemesine rağmen Kazdal'ın evinin önünü asfaltlamadı.

1 kilometrelik bir çıkmaz sokağın sonunda ikamet eden Kazdal'ın komşusunun evinin önünde bitirilen asfaltlama sonrası Haldun Kazdal, avukatı aracılığıyla önce belediyeye, olumsuz yanıt almasının ardından da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvurdu

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Kazım İsmail Kazdal, "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Rize Muradiye Belediyesi'nin siyasi ve felsefi anlamda 'ayrımcılık yasağını ihall ettiğine' karar vermiştir. Muradiye Belediyesi kendi yetki sahasındaki tüm evlere giden yolları asfaltlamış, betonlamıştır. Ancak müvekkilimin evine giden yolu asfaltlamamıştır" dedi. "Muradiye Belediyesi müvekkilime hizmet vermediğini apaçık göstermiştir" diyen Avukat Kazım İsmail Kazdal, yazılı olarak Muradiye Belediyesi'ne başvurduklarını ancak olumlu yanıt alamadıklarını belirtti.

Ardından 2021 yılında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvuru yapmaya karar verdiklerini söyleyen Avukat Kazım İsmail Kazdal, başvuruda müvekkilinin siyasi görüşleriyle Muradiye Belediyesi'nin görüşlerinin farklı olduklarına yer verdiklerini ifade etti.

İdari para cezası verildi

Başvurunun sonucunda kurumun 11 üyesinden 9'unun olumlu kararıyla Muradiye Belediyesi'nin 'ayrımcılık yasağını ihall ettiğine' karar verildi.

Belediyeye idari para cezası verildiğini belirten Avukat Kazım İsmail Kazdal, "Belediye idari para cezasını ödedikten sonra zararına sebep olan yöneticilerine rücu edecektir. Bu rücu sürecinin de takipçisi olacağız. Müvekkilimin uğradığı maddi ve manevi zararlar nedeniyle idari yargıda hakkımızı aramaya devam edeceğiz" diye konuştu.