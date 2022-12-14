AKP'li Nurettin Canikli bu kareden sonra utanır mı?

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, 2023 bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmasında, ekonomin iyi olduğunu, fakirleşmeden çok zenginleşmeden söz edilebileceğini anlatarak fakirlik edebiyatı yapıldığını ileri sürüp asgari ücretle vatandaşların geçindiğini savundu.

Giresunlu olan Canikli’nin memleketinde valiliğin yaptığı yardımda oluşan kuyruğun fotoğrafını paylaşan Giresun İl Genel Meclisi’nin CHP’li üyesi Mehmet Yılmaz, “İşte 20 yıllık AKP iktidarının Giresun’daki başarısının resmidir” ifadelerini kullandı.

CHP’li milletvekili Meclis'e taşıdı

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı da fotoğrafı meclis gündemine taşıyarak AKP yönetimini eleştirdi. AKP’nin aslında vatandaşa yardım yapmak gibi bir amacının olmadığını belirten Tığlı, “AKP iktidarı tüm ülke genelinde saatlerce kuyrukta yardım bekleyen milyonlar yaratmış ve halkı açlık riski ile karşı karşıya bırakmıştır. Şu soğuk havada vatandaşlarımızı 2 koli gıda malzemesi için saatlerce Giresun Valiliği önünde sıra bekleten AKP iktidarının ülkeyi getirdiği durum ortadadır. AKP'nin asıl amacı sosyal yardım yapıyoruz kisvesi adı altında önce vatandaştan oy alabilmek sonra da kolileri hazırlattığı şirketleri zengin etmek planı vardır. AKP İktidarının halkı nasıl yoksullaştırdığı ve yardıma muhtaç hale getirdiği ülkenin her yerinden görünüyor” diye konuştu.

Valilikten açıklama

Giresun Valiliği ise yazılı yaptığı açıklamada, “Söz konusu görüntülerdeki yoğunluk; vatandaşlarımız arasında yayılan bir haber üzerine, 5 Aralık Pazartesi günü sabahın ilk saatlerinde kısa süreli yaşanan bir durum olup vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme görevlilerimiz tarafından yapılarak, vatandaşlarımız evlerine gönderilmiştir. Vatandaşlarımıza sunulan ayni destek, her zamanki gibi vatandaşlarımızın ikamet adreslerine usulüne uygun olarak ulaştırılmıştır” ifadelerini kullandı.