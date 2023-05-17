AKP'li Numan Kurtulmuş'tan Sinan Oğan açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile ilgili açıklamalar yaptı. Numan Kurtulmuş, "İkinci turda sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacaklarını düşünüyoruz" dedi.

Kurtulmuş şunlara değindi:

"Cumhur İttifakının almış olduğu oy oranı muhteşem bir başarıdır. Bütün seçmenlerimize teşekkür ederim. Katılımın yüksek olması önemlidir. Seçim akşamından sonra son derece olgun tavır ortadaydı.

Şimdi bir kere Sinan Bey'i tebrik etmek lazım. Aldığı oy önemli bir oydur. Oy veren kitlenin temel özelliği Türkiye’nin bölünmesine karşı olan başarılı bir kitle. HDP’nin ayrıştırıcı dil kullanmasından, CHP’nin ısrarla özerklik söylemleri yine terör baronlarının cezaevlerindeki tutsaklarını çıkaracağız demelerinin, Apo’ya sloganlarına rahatsızlık duyulduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ikinci turda sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacaklarını düşünüyoruz."