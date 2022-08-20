AKP'li Numan Kurtulmuş: HDP de 6'lı masanın bir ortağıdır

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sivas'ta Atatürk Kongre Müzesi'nde gerçekleştirilen TRT Haber yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kurtulmuş, "AK Parti demokratik bir parti. Türkiye'de millet iradesinden başka hiçbir irade önünde eğilmeyen bir siyasi parti. Bir diğeri reformcu özelliğidir. Bugün Türkiye'de ortaya konmuş ekonomik, siyasal hatta hukuki reformların önemli bir kısmının son 20 yılda AK Parti döneminde yapıldığına bütün milletimiz şahittir. Üçüncü önemli özelliği, Türkiye'nin çok geniş kesimlerini kapsayan, kuşatan bir partidir. Dördüncü özelliği ise derin köklerinden ilham alarak Türkiye'yi ileriye taşıyacak iradeyi ortaya koyan bir partidir" dedi.

AKP Genel Başkanvekili, "Karşı taraftan kaç tane aday çıkacak bilmiyoruz ama altı artı birlik masanın henüz bir adayı bile telaffuz edilmemiştir. Nasıl bir programla, nasıl bir gelecekle Türkiye'yi taşıyacaklarına dair en ufak bir fikirleri kamuoyu ile tartışılmamıştır. Dolayısıyla bizim avantajımız adayımızın ortada olması, geniş bir halk desteğine sahip olması ve ayrıca bizim ne yapacağımızın, hedefimizin ne olduğunun açık olmasıdır" ifadelerini kullandı.

'Kılıçdaroğlu'nu ciddiye almak mümkün değil'

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçmen listeleriyle ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti:

"Bir kere böyle bir açıklamayı siyaseten ciddiye almak mümkün değil. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun epeydir yani neredeyse 1,5 yıldır sürekli yaptığı bir şey bu. Önce biliyorsunuz memurları tehdit etti. Tarih verdi, 'Şu tarihten itibaren attığınız imzalardan sorumlu olursunuz, hepinizi takip ediyorum' dedi. Yani çok önemli bir şey söylüyorsun, söylediğin şeyi takip et. Şimdi Kılıçdaroğlu'na, 'Böyle bir şey söylemiştiniz' deseniz, 'Ben böyle bir şey mi söyledim' diyerek unutmuştur muhtemelen. Sürekli tehditler yaparak, kamuoyunu yanlış yönlendirerek bazı şeyler söyledi. İnanın birkaç hafta sonra bu söylediğini de unutacaktır ama söylenen şey acayip, garip bir şeydir. Türkiye'de demokratik olgunluğun yüksek olduğunu herkes biliyor. Burada Yüksek Seçim Kurulu bütün bilgileri topluyor, bu bilgileri vakti zamanı geldiğinde bütün partilerle paylaşıyor. Dolayısıyla sandık bilgileriyle ilgili gizli kapaklı bir şey yok. Eğer bu anlamda bir siyasi parti Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde olmayan bilgileri topluyorsa aslında fişleme yapıyor demektir."

'Masanın bir ortağı da HDP'dir'

Altılı masayı, "altı artı birlik masa" şeklinde tarif eden Numan Kurtulmuş, "Bir kere altılı masa tanımını doğru tanımlamamız lazım. 6+1'lik masa. Çünkü Çünkü o biri yani HDP'yi ister 'Masanın görünmez ortağı' ister 'Gerideki ortağı' deyin o masanın bir ortağı da HDP'dir. Bütün Türkiye biliyor ki eğer HDP'nin desteği olmazsa altılı masanın herhangi bir ortak aday çıkarsalar dahi o adayın yarışa ortak olması dahi mümkün değildir" değerlendirmesinde bulundu.

'Özür dilemesinin bir zorunluluk olduğunun kanaatindeyim'

CHP'nin "helalleşme" konusuna da değinen Kurtulmuş, "Bunu farklı kanatlardan bir oy olmak için, bir siyasi gaye ile yapmıyorlarsa, samimiyetle yapıyorlarsa bundan memnun oluruz. Ancak samimiyetle yaptıklarını göstermek için çok ciddi bir milli şef dönemi, tek parti dönemi öz eleştirisi yapmaları gerekiyor. CHP'nin, geçmiş dönemlerde yapmış olduğu milletin özgürlüklerinin önünde tıkaç gibi duran girişimlerinden özür dilemesinin bir zorunluluk olduğunun kanaatindeyim" dedi. (İHA)